شهداء الجزائر يعودون في عيد الاستقلال.. واستقبال تاريخي بمطار هواري بومدين

عاد اليوم الجمعة، شهداء المقاومة الشعبية الجزائرية، الى أرض الوطن، بعد 170 عاما.

ووصل رفات 24 من شهداءنا الأبرار الى أرض الوطن على متن طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي قادمة من فرنسا.

وقد أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، على مراسم إستقبال رفات شهداء المقاومة الشعبية بأرضية مطار هواري بومدين الدولي.

وحضر مراسم الاستقبال أيضا، رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، قائد الحرس الجمهوري، الفريق الأول بن علي بن علي، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ووزراء الحكومة.

وقبل نزول الطائرة المقلة لرفات شهداء الجزائر بأرضية مطار هواري بومدين، قامت القوات الجوية الخاصة، بمناورات، احتفاء باستقبال مقاوميها الأشاوش بكل فخر واعتزار.

وبعد دخول رفاة الشهداء الى القاعة الشرفية بمطار هواري بومدين، انحنى رئيس الجمهورية، وجميع الحضور أمامهم.