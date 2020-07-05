شهداء المقاومة الشعبية الجزائرية يوارون الثرى في مربع الشهداء بمقبرة العالية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
شهداء المقاومة الشعبية الجزائرية يوارون الثرى في مربع الشهداء بمقبرة العالية
بقلم نسرين محفوف

ووري اليوم الأحد، شهداء المقاومة الشعبية الجزائرية، الثرى، بمربع الشهداء في مقبرة العالية.

وقد أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ومسؤولين سامين في الدولة على مراسم الدفن.

وحضر مراسم الدفن أيضا، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق سعيد شنقريحة، وأفراد الجيش، بالإضافة الى وزراء الحكومة على رأسهم الوزير الأول، عبد العزيز جراد.

وقبل مراسم الدفن، قرأ الحضور فاتحة الكتاب على أرواح شهداء الجزائر الطاهرة، داعين المولى أن يسكنهم فسيح جناته.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=847844

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com