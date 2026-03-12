إعــــلانات
أخبار الجزائر

انفجار غاز وحريق بفندق بالقصبة في الجزائر العاصمة

بقلم النهار أونلاين
انفجار غاز وحريق بفندق بالقصبة في الجزائر العاصمة
  • 264
  • 0

شهدت ولاية الجزائر مساء اليوم حادثًا خطيرًا، إثر انفجار غاز. متبوع بحريق داخل فندق يقع في شارع أحمد بوزرينة، بلدية القصبة.دائرة باب الوادي.

وأفاد بيان الحماية المدنية  أنّ فرقها تدخلت على الفور عند الساعة 18:07 للتعامل مع الحادث، حيث باشرت عمليات إخماد الحريق وتأمين. المكان لحماية المواطنين والممتلكات المحيطة.

وأوضحت المصالح المختصة أنّ العملية لا تزال جارية. مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع أي تفاقم للحادث.فيما تم توجيه نداء للسكان بالابتعاد عن محيط الفندق حتى إشعار آخر.

رابط دائم : https://nhar.tv/ud2XI
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر