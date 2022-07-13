شهران حبسا نافذا للرئيس السابق لشبيبة القبائل شريف ملال 

سلطت محكمة الجنح بسيدي أمحمد حكما يقضي بإدانة الرئيس السابق لشبيبة القبائل شريف ملال بعقوبة شهرين حبسا نافذا و25 ألف دج غرامة مالية.

ويأتي هذا الحكم الصادر في حق ملال، بعدما تمت متابعته بتهمة القذف، وذلك اثر شكوى رفعها ضده الضحية علي رشيد ازواو.

كما يذكر أن وكيل الجمهورية، إلتمس ضد شريف ملال، شهرين حبس نافذ و50 الف دج غرامة مالية نافذة .

ويذكر أن محمكمة سيدي امحمد، قد اصدرت يوم 9 ديسمبر، حكما يقضي بإدانة شريف ملال، بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و100 الف دج غرامة مالية نافذة، بتهمة القذف .