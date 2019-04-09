شهران «سورسي» للاعبي شبيبة القبائل بن يوسف وأوقاسي بتهمة تعاطي الكوكايين

أحد المتهمين قال إن صديقته السابقة وراء محاولة توريطه في القضية

مثُل، مساء أمس، وسط حراسة أمنية مشددة، لاعبا شبيبة القبائل «بن يوسف الياس» و«أوقاسي جوبا»، رفقة صديقهما «ر.ع»، أمام محكمة الشراڤة.

لمواجهة تهمة حيازة مخدرات صلبة بغرض الاستهلاك الشخصي، في حين وجهت تهمة عرض المخدرات الصلبة على الغير، للصديقة السابقة للاعب «بن يوسف» والمتهم الفار «ح.ح».

تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى ورود بلاغ إلى مصالح الأمن على الرقم الأخضر من فتاة.

يفيد بوجود أشخاص بغرفة اللاعب «بن يوسف الياس» بفندق الأمير بصدد تعاطي المخدرات الصلبة.

وعليه تنقلت مصالح الأمن على الفور إلى عين المكان، أين تم توقيف اللاعبين رفقة صديقهما داخل الغرفة التي حجز فيها على 0.25 غرام من الكوكايين.

بالإضافة إلى ورقة نقدية من فئة ألف دينار ملفوفة على شكل أنبوب لغرض الاستهلاك.

وخلال التحريات الابتدائية، صرح المتهمان أن القضية كيدية من الصديقة السابقة للاعب «بن يوسف»، التي دست لهم المخدرات في غرفتهم بمساعدة من شخص مجهول.

وهذا انتقاما من هذا الأخير الذي ارتبط بفتاة أخرى، مضيفين أنها هي من أبلغت مصالح الأمن بوجود المخدرات في غرفتهما بعدما دخلت في مناوشات معه وقام بضربها.

وبعد مواصلة التحريات، تم القبض على الفتاة المسماة ‘’ع، ن’’ التي تبين أنها قامت بتاريخ الوقائع بحجز غرفة في نفس الفندق الذي كان يقيم فيه المتهمان.

غير أنها فندت عرضها مخدرات صلبة عليهما، مشددة على أنها لا تعرف المتهم الفار ولا علاقة لها به.

وخلال المحاكمة، اعترف اللاعبان «بن يوسف» و»أوقاسي» وصديقهما باستهلاكهما المخدرات في ملهى ليلي بعدما اشتروها من شخص آخر بمبلغ 25 ألف دج.

في حين أكد بن يوسف أن القضية كيدية ومخططة من قبل المتهمة التي دست لهم المخدرات في الغرفة بعدما أرسلت صديقتها القاصر للسهر معهم في الملهى وإجبارهم على مرافقتهم إلى غرفتهم.

أين تركتهم هناك وغادرت رفقتها بعدما بلغت عنهم، وهو الأمر الذي أنكرته هذه الأخيرة التي بررت تواجدها في الفندق بعد انفصالها عنه منذ 4 أشهر للاستفسار منه.

عن سبب تهديداته لها وإزعاجها ببيتها العائلي، لتصرح تارة أخرى بأنها توجهت إلى الفندق بطلب منه وأنها مجرد ما وصلت إلى باب غرفته قام بلكمها، لتلتمس في الأخير إفادتها بالبراءة.

وقد التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين لباقي المتهمين، مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الفار. وبعد المداولة القانونية.

تمت إدانة اللاعبين وصديقهما بعقوبة الحبس غير النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج، في حين أدينت الفتاة المتهمة بعرض المخدرات.

على الغير بعام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج، أما المتهم الفار فتم الحكم عليه بعامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة.