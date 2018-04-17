شهران عطلة الصيف للأساتذة وتلاميذ الثانوي!
وفقا لتعليمة وجهتها وزارة التربية لمديرياتها قصد تعديل رزنامة الاختبارات
إجراء اختبارات السنة الثالثة ثانوي ابتداءً من 20 ماي والتصحيح في 27
تسليم كشوف النقاط من 26 إلى 28 جوان
كشفت وزارة التربية الوطنية، عن رزنامة جديدة تخص اختبارات الفصل الثالث لمرحلة التعليم الثانوي للسنة الدراسية 2017/ 2018، التي ستمتد إلى 20 ماي بالسنة للسنة الثانية ثانوي، وإلى 27 ماي للسنة الثالثة، بهدف تمكين الأساتذة من تنفيذ البرنامج التعليمية، فيما سيتم تسليم كشوف النقاط خلال أيام الأسبوع المدرسي المبرمجة من 26 إلى 28 جوان.
وحسب التعليمة التي تحوزها”النهار”، ووجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مديري التربية عبر ولايات الوطن، ومفتشي التربية الوطنية ومديري المؤسسات التربوية، فإنه بعد إقرار الاستشارة المتعلقة بإبداء الرأي حول فترة اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018، قصد تمكين الأساتذة من تنفيذ البرامج التعليمية المسطرة من دون التسرع ولا حشو الدروس والمعلومات واستغلال الأمثل لما تبقى من أيام الدراسية من الموسم الدراسي الحالي، تم تعديل رزنامة الاختبارات.
كما أكدت التعليمة على ضرورة تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث الخاصة بمرحلة التعليم الثانوي، أين سيتم إجراء اختبار السنة الثالثة ثانوي ابتداءً من يوم الأحد 20 ماي، وتاريخ تصحيح الأوراق يوم الأحد 27 ماي، أما السنتان الأولى والثانية ستكون يوم 27 ماي وتاريخ التصحيح الجماعي يوم الأحد 3 جوان القادم.
كما أوضحت الوزارة أن مجالس الأقسام بالنسبة للسنتين الأولى والثانية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 جوان، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير التلاميذ المعنيين بالاختبارات الاستدراكية وتبليغهم بها في الوقت المناسب، حيث يتم إجراؤها ابتداءً من يوم الأربعاء 13 جوان.
كما أمرت وزارة التربية الوطنية اتخاذ التدابير المناسبة لضمان السير الحسن مع احترام الآجال، على أن تبقى الإجراءات المتعلقة بأعمال نهاية السنة الجارية سارية المفعول، لاسيما عقد مجالس القبول والتوجيه إلى السنة الثانية ثانوي، والتي حدد تاريخها ابتداءً من يوم الأحد 17 جوان، وذلك لتمكين التلاميذ من تسلم الكشوف خلال أيام الأسبوع المدرسي المبرمجة من 26 إلى 28 جوان.
كما سيمكن هذا التعديل في رزنامة الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانوية، خروج التلاميذ في العطلة الصيفية شهر جويلية وأوت فقط، على أن يتم برمجة الدخول المدرسي 2018/ 2019 شهر سبتمبر.
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