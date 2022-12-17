شهرزاد كراشني توضح حول فيديو رقصها مع شارلومنتي

وضحت الممثلة الجزائرية شهرزاد كراشني، حقيقة الفيديو المتداول والذي تظهر فيه ترقص مع المغنية وردة شارلومنتي.

وأكدت الفنانة عبر ستوري حسابها على انستغرام، أنها ليست الفتاة التي ظهرت ترقص مع شارلومنتي وإنما أخرى تشبهها كثيرا.

وقالت كراشني: “لست أنا هي الفتاة التي ظهرت ترقص في مقطع فيديو مع وردة شارلومنتي”.

وأشارت شهرزاد كراشني إلى أن الجميع يرسل لها الفيديو على أساس أنها هي المعنية به، مؤكدة أن الأمر ليس صحيحا.

وأوضحت الفنانة أنه ليس لها أي مشكل مع الرقص، بالعكس فهي تحب الرقص على مختلف الطبوع الغنائية الجزائرية. كما عبرت عن حبها للمغنية وردة شارلومنتي.