شهر الرحمة.. فرصة لترميم علاقاتنا الاجتماعية

هو شهر فضيل، هبة من المولى لنتقرب إليه بأعمالنا الصالحة، لكن للأسف هو شهر يعرف يعرف الكثير من الخلافات الاجتماعية بسبب طبيعة الواجبات والمسؤوليات الاجتماعية فيه، وهذا نتيجة التوترات سواء في العائلة أو في الشارع أو حتى في أماكن العمل.

فهذه سيدة من الوسط تقول: “أنا امرأة متزوجة، علاقتي بحماتي متوترة منذ السنة الأولى. وأول خلاف حصل بيننا كان في رمضان بسبب اختلاف العادات. حاولت أن أفرض نفسي فيه بسبب اندفاعي وقلة خبرتي في الحياة. لكن لم أجد التفهم من حماتي، ومن يومها علاقتي بوالدة زوجي ليست على ما يرام”.

ومواطن آخر من الغرب يقول أنه وبسبب الصيام خسر علاقته الطيبة بالعديد من جيرانه. وبعد انقضاء الشهر ينتابه الندم، وهناك من تعود علاقته بهم طيبة، وهنا ما يرفضون لأنهم تأذوا كثيرا منه.

أما سيدة أخرى من الشرق تقول أن رمضان للعام الفارط كان أصعب فترة تمر بها. حيث انقلبت حياتها رأسا عن عقب لأنها خسرت أعز إنسانه على قلبها. صديقتها لا بل أختا لم تلدها أمها.

تقول: درسنا سويا، ونشأنا سويا حتى بعد التخرج عملنا في نفس المؤسسة. وفي لحظة فقدت فيها السيطرة على أعصابي وكانت في رمضان العام الماضي. حيث مازحتني هي لكن ردة فعلي كانت مبالغ فيها. وتصعدت الأمور بينا وقاطعتني على يومنا هذا. حاولت لكن دون جدوى لان الكلام الذي تلفظت حقا كان جارحا، وأتمنى أن تسامحني يوما يوما”.