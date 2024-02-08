شهر جانفي يُسجل رقما قياسيا مخيفا

سجل شهر جانفي 2024 رقما قياسيا “مخيفا” باعتباره الأكثر سخونة على مستوى العالم، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في جانفي عام 2020.

وأكد خبراء من هيئة كوبرنيكوس لتغير المناخ (CS3)، التابعة للاتحاد الأوروبي، أن الشهر الماضي كان رسميا الأكثر سخونة في أشهر جانفي على الإطلاق.

وقدر متوسط درجة حرارة السطح بـ 13.14 درجة مئوية “55.6 درجة فهرنهايت” في جانفي 2024. وهو ما يزيد بمقدار 0.70 درجة مئوية “1.26 درجة فهرنهايت” عن متوسط الفترة 1991-2020 لشهر جانفي. وأعلى بمقدار 0.12 درجة مئوية (0.21 درجة فهرنهايت) من درجة حرارة شهر جانفي الأكثر دفئا السابق في عام 2020.

ويجعل هذا جانفي الشهر الثامن على التوالي الذي تسجل فيه درجات حرارة قياسية. حيث كان كل شهر منذ جوان الماضي هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق.

وقالت سامانثا بيرجيس، نائب مدير هيئة كوبرنيكوس لتغير المناخ: “يبدأ عام 2024 بشهر آخر قياسي”.

وأفاد العلماء بأن درجات الحرارة في قارة أوروبا في جانفي 2024 تباينت من أقل بكثير من متوسط الفترة 1991-2020 في دول الشمال الأوروبي إلى أعلى بكثير من المتوسط في جنوب القارة.

وخارج أوروبا، كانت درجات الحرارة أعلى بكثير من المتوسط في شرق كندا وشمال غرب إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وأقل من المتوسط في غرب كندا ووسط الولايات المتحدة ومعظم شرق سيبيريا.

وتأتي البيانات الجديدة بعد فترة وجيزة من تأكيد هيئة كوبرنيكوس لتغير المناخ أن 2023 كان العام الأكثر سخونة على الإطلاق.