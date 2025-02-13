شهر رمضان..صب الإعانات المالية في الحسابات البريدية بداية من 15 فيفري

أمر والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بالشروع في صب الإعانات المالية الخاصة بشهر رمضان المبارك في الحسابات البريدية ابتداء من تاريخ 15 فيفري.

وأوضح بيان لولاية الجزائر ، أنه “بغية تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتقديم أحسن الخدمات لسكان العاصمة، ترأس رابحي، يوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس التنفيذي، حضره الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون،المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية وإطارات الولاية”.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع “مناقشة وضعية تقدم التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك. وضعية تقدم المشاريع المسجلة في إطار برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات. وضعية البرامج المسجلة ضمن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ومدى تقدم إنجاز المنشآت التربوية”.

وبالمناسبة، “تم تقديم عروض مفصلة من قبل الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية الـ14، والمدراء التنفيذيين لكل من قطاعات الفلاحة. التجارة، البريد والمواصلات والنقل والنشاط الاجتماعي والتضامن حول الترتيبات الجارية استعدادا لشهر رمضان الفضيل”.

وفي هذا الإطار -يضيف البيان- أسدى رابحي مجموعة من التعليمات على غرار “مباشرة صب الإعانات المالية. في الحسابات البريدية ابتداء من تاريخ 15 فبفري الجاري،تنصيب كافة الأسواق الجوارية 15 يوما قبل حلول شهر رمضان. والمقدر عددها بـ21 سوقا جواريا وتأطير عمليات تهيئة وصيانة المساجد”.