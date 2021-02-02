شهر “مثير” في انتظار “محرز” مع “مانشستر سيتي” !

الرياضة
  • -
  • 0
شهر “مثير” في انتظار “محرز” مع “مانشستر سيتي” !
بقلم أمير بهلول

سيكون شهر “فيفري” مثيرا وطويلا بالنسبة لنادي “مانشستر سيتي” الذي سيكون في اختبارات صعبة سواء محليا أو قاريا.

البداية ستكون غدا الأربعاء أين يواجه “مانشستر سيتي” نادي “بيرنلي” في الدوري الإنجليزي قبل مواجهة “ليفربول” الأحد المقبل في “الأنفيلد”.

بعدها سيواجه السيتي نادي “سوانزي” في كأس الإتحاد الإنجليزي، قبل أن يواجه “توتنهام” و”أرسنال” في الدوري الإنجليزي.

كما ستتجه الأنظار لمباراة الذهاب للدور الثمن النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا أمام “بورسيا مونشنغلادباخ”.

وفي ختام شهر فيفري فإن “مانشستر سيتي” سيواجه “وست هام” لحساب “البريميرليغ”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=955144

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com