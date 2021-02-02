شهر “مثير” في انتظار “محرز” مع “مانشستر سيتي” !

سيكون شهر “فيفري” مثيرا وطويلا بالنسبة لنادي “مانشستر سيتي” الذي سيكون في اختبارات صعبة سواء محليا أو قاريا.

البداية ستكون غدا الأربعاء أين يواجه “مانشستر سيتي” نادي “بيرنلي” في الدوري الإنجليزي قبل مواجهة “ليفربول” الأحد المقبل في “الأنفيلد”.

بعدها سيواجه السيتي نادي “سوانزي” في كأس الإتحاد الإنجليزي، قبل أن يواجه “توتنهام” و”أرسنال” في الدوري الإنجليزي.

كما ستتجه الأنظار لمباراة الذهاب للدور الثمن النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا أمام “بورسيا مونشنغلادباخ”.

وفي ختام شهر فيفري فإن “مانشستر سيتي” سيواجه “وست هام” لحساب “البريميرليغ”.