“شهر مولد الهادي” احتفالا بالمولد النبوي في تيسمسيلت

انطلقت اليوم الثلاثاء بتيسمسيلت فعاليات الطبعة الأولى من تظاهرة “شهر مولد الهادي” بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

التظاهرة المنظمة بمبادرة من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات العمومية.

والتي انطلقت من المسجد المركزي لعاصمة الولاية “أبى بكر الصديق” وتدوم شهرا كاملا.

ويشمل البرنامج تقديم سلسلة من الدروس الدينية عبر عديد مساجد المنطقة تبرز شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

وسيتم ضمن التظاهرة إطلاق مسابقات في تلاوة وحفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة ومتن بن عاشر.

وكذا حول الشعر العربي الفصيح الذي يبرز سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

والتي ستستهدف تلاميذ المدارس القرآنية وطلبة الزوايا ومنخرطين بفرع المركز الثقافي الإسلامي لتيسمسيلت.

وبالموازاة مع التظاهرة أعدت زوايا الولاية برنامجا ثريا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف يتضمن العديد من الأنشطة الدينية والفكرية والثقافية.

منها ابتهالات ومدائح دينية وتكريم لحفظة كتاب الله وتقديم محاضرات وندوات حول المناسبة.