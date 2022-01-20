الرقم السري :

136355

شهم صادق النية هذا كل ما تريد إبنة قسنطينة

نستهل عروضنا من شرق البلاد، بالتحديد من مدينة قسنطينة، نعرفكم على شابة اتصلت بنا وأعربت عن نيتها في الاستقرار. عزباء لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 32 عام، ماكثة في البيت، طيبة وصادقة وذات أخلاق عالية. قررت اليوم أن تكون لها فرصة من خلال صفحة آدم وحواء. كما تناشد زوجا صالحا يكون لها مرفأ أمان، ينصبها أميرة على عرش قلبه، وسيدة حياته. لا تطلب منه سوى لأن يطرق باب بيتها في الحلال، ويطلب يدها على سنة الله ونبيه خير الأنام. رجلا يكون من إحدى ولايات الشرق، سنه حتى 50 سنة، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق. عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن.

الرقم السري :

136356

سأعمل لأجل سعادتك وأسهر على راحتك..

أنا شابة من ولاية البليدة، مضى من عمري 43 سنة، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية. لم يسبق لي الزواج وأنا محظية لكوني أحيا بين إخوتي بعد وفاة والداي معززة مكرمة، طيبة أنا ومتسامحة. جميلة الأخلاق بشهادة كل من يعرفني.

لا شرط لي سوى لأن يكون من سأجتمع به تحت سقف الحلال من إحدى ولايات الوسط الجزائري. سنّه لا يتجاوز50سنة، أقبله مطلقا بدون أولاد. كما أقبله أرملا بأولاد أتعهّد على رعايتهم وحبهم ومنحهم الدفء والحب ومن أن أغدق عليهم بالاحتواء. شرط العمل المستقر والسكن الخاص. من أهم ما أعول عليه حتى أرسم من خلالهما معالم السعادة في حياة من سأختاره حليلا.

الرقم السري :

135357

فهل من صادق أمين أفرحه وأكون له قرة عين

حتى وأنا في الـ46 من عمري، لازلت أحمل الكثير من التفاؤل في قلبي. وأتمنى من الله أن يسهل أمري وأحقق كل أحلامي، اتصلت بالصفحة ساعية لأجل الحلال، بروح مفعمة بالإيمان. بشوشة أنا وطيبة كثيرا حبّ الحياة البسيطة، وتروقني التفاصيل الجميلة. لم يسبق لي الزواج. إلا أنني أعي قيمة الرجل ودوره في بعث الاستقرار في حياة الأنثى، ماكثة في البيت أمارس شؤونه باحترافية وامتياز. كما أبدو أقل من سني بكثير.

أتمنى أن أقضي ما بقي لي من عمر في رحاب الله وسنة رسوله الكريم. إلى جانب رجل أفضله من العاصمة وضواحيها، وحتى كل ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز 55 سنة. أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، صادق يعي مسؤولياته ويقدر المرأة ويحترمها ويعي أنه وهي يكمّلان بعضهما بعضا.

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