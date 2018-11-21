“شهيدات شهر نوفمبر 1954” في ندوة تاريخية بالعاصمة

نشط اليوم بالعاصمة مؤرخون وباحثون ندوة تاريخية حول مشاركة المرأة في الثورة التحريرية، تطرقوا خلالها الى شهيدات شهر نوفمبر 1954.

وفي هذا الصدد تطرق كل من الأساتذة زبيدة عمامرية وعمار بلخوجة ولحسن زغيدي، الى مسيرة اول شهيدة في الثورة التحريرية.

ويتعلق الامر بشايب دزاير التي سقطت في ميدان الشرف رفقة عضو مجموعة ال22 يوم 18نوفمبر 1954 بضواحي سوق أهراس.

كما أبرز الأستاذ زغيدي أن المرأة الجزائرية شاركت بقوة في الثورة التحريرية منذ اندلاع شرارتها الأولى.

مبرزة أنها على غرار الرجال كانت في الصفوف الأمامية، في أولى معارك الثورة التحريرية بجميع مناطق الوطن.

واستدل باستشهاد 4 شهيدات في نوفمبر 1954 بالاوراس ويتعلق الامر بكل من بوستة جمعة وبوستة منصورة وبرحايل فاطمة وسنوسي رفيقة.

وأوضح ان أساليب القتل و التعذيب التي كانت تتعرض له المجاهدات على يد قوات الاحتلال كشفت وحشية الاستعمار الفرنسي.