شهيدان فلسطينيان في قصف مدفعي صهيوني على غزة

ارتقى شهيدان فلسطينيان، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف مدفعي صهيوني لنقطتي رصد للمقاومة شرق قطاع غزة.

فيما أصيب جندي صهيوني في إطلاق نار من المقاومة قرب موقع “كيسوفيم”.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين تجاه موقع مقبولة شرق مخيم البريج، وفي وقتٍ لاحقٍ قصفت بقذائف المدفعية شرق غزة.

وأعلن الجيش الصهيوني على لسان الناطق باسمه، أنه شرع في قصف مواقع لحركة “حماس” شرق قطاع غزة.

إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال تعرض وحدة هندسة تابعة له لإطلاق نار قرب موقع كيسوفيم العسكري، شرقي دير البلح.

وتحدثت أنباء محلية عن إصابة أحد جنود الاحتلال، ومشاهدته يسقط على الأرض بعد إطلاق النار.

ولاحقا أكد موقع “ريشت 13” وفق ترجمة عكا للشؤون الصهيونية إصابة جندي صهيوني بجروح طفيفة جراء إطلاق النار قرب “كيسوفيم”.

ووفق الإعلام العبري؛ فقد نقل الجندي المصاب بطائرة مروحية إلى مستشفى “سوروكا”.