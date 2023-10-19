شهيدان وعدة جرحى وسط النازحين بعد قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غارات صهيونية

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الخميس، استشهاد مواطنين، بالإضافة إلى عدة إصابات بين نازحين كانوا يحتمون بكنيسة الروم الأرثوذكس جراء غارات صهيونية على القطاع.

وحسب نفس المصدر، فإن مبنى تابعا لكنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة انهار جراء الغارات.

هذا وادلت حركة حماس بتصريحات حول هذا القصف الذي قام به الاحتلال الصهيوني، حيث اعتبرته غزة إجرام متجدد ضد الأديان والمدنيين العزل.

في حين استنكرت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس قصف الاحتلال الذي طال كنيستها في مدينة غزة.

حيث كشفت ان هذه الكنيسة مصممة على مواصلة أداء واجبها بتقديم المساعدة والدعم والمأوى في غزة، واستهدافها والمؤسسات التابعة لها التي توفر الحماية للأبرياء جريمة حرب.