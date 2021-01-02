شهيد الواجب الرقيب “سعد الدّين مباركي” يوارى الثرى بالعوينات بتبسة

وصلت مساء اليوم السبت الى ولاية تبسة، طائرة عسكرية تحمل جثمان شهيد الواجب الوطني، الرقيب سعد الدّين مباركي.

والذي أستشهد في اشتباك مسلح مع جماعات إرهابيّة ، خلال عمليّة بحث وتمشيط قرب بلديّة مسلمون، دائرة قوراية بتيبازة.

وكان في استقبال جثمان الفقيد بمطار تبسة، تشكيلة من أفراد الجيش أدت له التحية العسكرية.

بالإضافة الى والي تبسة محمّد البركة داحاج ، بمعيّة السيّد رئيس المجلس الشّعبي الولائي بالنيابة.

والمندوب المحلّي لوسيط الجمهورية ، ومرافقة السّلطات العسكريّة ـ الأمنيّة والإداريّة ، وأسرة الفقيد .

وكان الفقيد قد ووري الثرى بمسقط رأسه بمدينة العوينات وسط جمع غفير من المواطنين.