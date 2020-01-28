توفي مساء أمس الطيار الملازم الأول حسين طواهرية رفقة قائد الطائرة إثر سقوط طائرتهما بقرعة تيمرقنين ببلدية عين الزيتون في أم البواقي.

ويعتبر الشهيد الطيار الملازم الأول حسين طواهرية من مواليد 21مارس 1994 بمدينة تمنراست بحي سيرسوف الحفرة العتيق.

تدرج في مشواره الدراسي بإمتياز منذ صباه متحصل على شهادة الباكالوريا سنة 2012 بتقدير جيد جدا.

الشهيد وهو ابن عبد السلام عقيد متقاعد في الصحة العسكرية.

ومابين 2012-2013 التحق بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال ضمن سلاح القوات الجوية ليتلقى تكوينه القاعدي بصفوف مختلف اصناف قوات الدفاع الوطني.

وفي 2013-2015 واصل تكوينه في صفوف الضباط الملاحين بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي في وهران بالفوج الثامن للتدريب المتقدم في الطيران 8° Escader.

بينما في 2015 -2016 واصل تكوينة المتخصص في صنف الطائرات المقاتلة والمطاردة بالمدرسة المتخصص في المطاردة بمشرية في النعامة.

تم تقليده رتبة ملازم بحفل تخرج الدفعات وكان من النجباء بتاريخ 5-7-2016.

وعلى إثر ذلك باشر مشواره العسكري بالقاعدة الجوية المقاتلات بام البواقي على طائرة سوخوي متعددة المهام سو30 soukhuy su 30 MKI بالسرب 121

وتم ترقيته يوم 5-7-2019 إلى رتبة ملازم أول إلى غاية أن توفي اثناء تأدية واجبه الوطني يوم 27 جانفي 2020 .

انا لله وانا اليه راجعون