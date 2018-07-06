شهيد ومئات الجرحى برصاص الاحتلال الصهيوني في فلسطين

استشهد فلسطيني وأصيب المئات اليوم، باعتداء قوات الاحتلال الصهيوني بالرصاص والقنابل الغازية، على المشاركين في الجمعة 15 من مسيرة العودة الكبرى.

وأعلنت وزارة الصحة في تحديثاتها الأولية استشهاد محمد جمال عليان ابو حليمة 22 عاما جراء اصابته في الصدر شرق غزة.

كما ذكرت أن الإصابات بلغت حتى اللحظة 396 إصابة بالرصاص الحي والقنابل الغازية، بينهم إصابات بصفوف الطواقم الطبية.

وبدأ آلاف الفلسطينيين، بالتوافد إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة التي سميت بـ”موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار”.

وفور بدء توافد المواطنين إلى المخيمات، شرعت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي صوبهم.

فيما شرع الشبان بإشعال الإطارات المطاطية لحجب رؤية الجنود الصهاينة.

ويستهدف الاحتلال الفرق الطبية والصحفية بشكل مباشر شرق غزة.

وواصل الشبّان إرسال البالونات الحارقة صوب الأراضي المحتلة شرق قطاع غزة، ما أدى لإندلاع حرائق في مناطق متفرقة.