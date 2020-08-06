شهيرة تصدم محبي الفنان القدير محمود ياسين: لا علاج لمرضه!

صدمت الفنانة المصرية شهيرة، زوجة الفنان القدير محمود ياسين، جمهوره، بكشفها عن حقيقة وضعه الصحي.

ويأتي ذلك، بعد تداول عدة شائعات حول وفاته.

وحسب موقع مجلة “سيدتي”، أكدت شهيرة، إن حالة زوجها مستقرة إلى حد ما، لكن لا يوجد تحسن إطلاقا.

واعترفت زوجة محمود ياسين، بأنها منعت عنه الزيارة نهائيا منذ 5 شهور، بسبب الظروف الاستثنائية التى فرضها فيروس كورونا.

كما كشفت شهيرة، أنه قد تم إبلاغها من الفريق المعالج لياسين، أن مرضه لا علاج له.

وأوردت شهيرة: “ربنا موجود، وأنا مش عارفة هنعمل إيه، الواحد بيقول يا رب تعدى الأزمة، والموضوع مالوش علاج، ويارب الحالة متتدهورش عن كده”.

مؤكدة أنها أحيانا تتعرض للاهتزاز والصدمة بسبب عدم تقبل الوضع الصحى للفنان محمود ياسين.