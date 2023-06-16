شواطئ العاصمة.. إتخاذ عدة إجراءات لإنجاح موسم الإصطياف

إتخذت لجنة التحضيرات لموسم الإصطياف لسنة 2023 على مستوى ولاية الجزائر جملة من الإجراءات لتدارك النقائص المسجلة خلال السنوات الفارطة وتحسين مستوى إستقبال المصطافين من خلال تهيئة الشواطئ وتوفير وسائل الأمن والنقل والنظافة والإيواء.

و في هذا الاطار شرعت المصالح المختصة في عملية تنظيف واسعة النطاق على مستوى الشواطئ المتواجدة ب17 بلدية ساحلية بداية بتحليل المياه للتأكد من نظافتها وعدم احتوائها على جراثيم مضرة بصحة المواطنين, حسب ما علم من الولاية.

و باشرت ذات المصالح العملية خاصة على مستوى الشواطئ التي تعرف اقبالا كبيرا على غرار شاطئ خلوفي والمركب السياحي لزرالدة والشاطئ الازرق والرمال الذهبية بنفس المنطقة وشواطئ سيدي فرج والكثبان وجميلة بعين بنيان والكتاني بباب الوادي وشاطئ الباخرة المحطمة ببرج الكيفان والقادوس بالرغاية وتمنفوست ببرج البحري.

كما سيتم -يضيف ذات المصدر- تهيئة وتجهيز مواقف السيارات وتعميم الإنارة العمومية وشبكات الصرف الصحي وايصال المياه الصالحة للشرب وتكثيف تواجد أعوان الأمن والحماية المدنية والدرك الوطني لتوفير الراحة للمصطافين بالاضافة إلى تدعيم هذه الشواطئ بحاويات لجمع وفرز النفايات مرتين في اليوم (ال 6 صباحا وال 20 مساء).

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