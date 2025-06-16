شواطئ عنابة 2025.. الوالي يصدر قرارات صارمة لضمان أمن وراحة المصطافين

اتخذت ولاية عنابة جملة من التدابير التنظيمية لموسم الاصطياف لسنة 2025، وذلك بهدف ضمان راحة وأمن المصطافين، حسب بيانٍ لمصالح الولاية.

وجاء في البيان أنه في إطار التحضيرات الجارية لإنجاح موسم الاصطياف، تم استحداث خلية يقظة ومتابعة سير موسم الاصطياف لسنة 2025، حفاظا على راحة وأمن وطمأنينة المصطافين. إذ أصدر والي عنابة قرارين يتضمنان حظر دخول ورسُوّ جميع المركبات البحرية على الشواطئ المسموحة للسباحة. مع استثناء ممرات محددة على شواطئ الخروبة، جنان الباي، والرمال الذهبية للسماح بعبور المركبات دون توقفها على الرمال.

كما قرر الوالي منع كل أشكال الاستغلال السياحي غير المرخص على الشواطئ. مثل كراء الطاولات والكراسي والمظلات، ونشاط الباعة المتجولين، ونصب الأكشاك بدون رخصة. بالإضافة إلى منع دخول المركبات المتنقلة التي تزاول بيع المأكولات والمشروبات بدون ترخيص إداري.

ويسْتَثنى من هذه القرارات أصحاب الامتيازات القانونية المعتمدة عبر نظام المزايدة المفتوحة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير موسم اصطياف آمن ومنظم يحافظ على راحة الزوار ويحمي البيئة البحرية والشاطئية.