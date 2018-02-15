«شوافة» تنوّم فتاة لتسلبها أموالها بعدما أوهمتها بتزويجها بفارس الأحلام

قرأت عبارات غريبة في كأس ماء ومنحته للضحية لشربه قبل أن تفقد الوعي

تابعت محكمة الجنح في الحراش امرأة تبلغ 27 سنة من العمر تنحدر من الغرب الجزائري بتهمة النصب والاحتيال إضرارا بفتاة تبلغ 34 سنة من العمر تقيم في مدينة برج الكيفان شرقي العاصمة.

تفاصيل القضية المتابعة بها المتهمة كانت عندما تعرفت على الفتاة التي اشتكت من عدم تقدم أي أحد لخطبتها رغم أن شكلها مقبول، وطلبت من المتهمة مساعدتها بعدما نجحت الأخيرة في إيهامها بأنها تعرف فك السحر والمس ونزع «الثقاف» من أجل جلب الحظ الجيد لها وتزويجها.

وقد اتفقت الفتاة والمرأة على اللقاء في منزل الأولى حيث توجهت «الشوافة» لبيت الضحية، حسبما سردته الأخيرة في محاضر الشرطة، لتقوم «الشوافة» بقراءة بعض الطلاسم على كأس مملوء بالماء وتمنحه للفتاة صاحبة المنزل لشربه، قبل أن تسقط أرضا مغشيا عليها.

وحسبما قالته الضحية في التحقيق، فإنها شاهدت المتهمة وهي تسرق مليون سنتيم من خزانة البيت وخاتما ذهبيا، وعليه تمت متابعة المتهمة المدعوة «ع.ط» وجرى إصدار أمر بالقبض ضدها، حيث تم توقيفها مؤخرا وإيداعها الحبس.

والجدير بالذكر، أن التعرف على هوية المتهمة تم بعد عرض مجموعة من صور بالأبيض والأسود لمشتبه فيهن ومسبوقات، على الضحية، قبل أن تتعرف على إحداهن.

وعند مناقشة القضية، أنكرت المتهمة أن تكون قد قامت بهذا الفعل على أساس أنها رحلت إلى الغرب الجزائري منذ 10سنوات، ولم تطأ قدميها ولايات الوسط، وأشار دفاعها إلى أن المتابعة تمت لكون المتهمة مسبوقة قضائيا في ذات الجرم.

وطالب بإفادتها بظروف التخفيف كونها أم لستة أطفال أكبرهم فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، وكانت حاضرة بجلسة المحاكمة. وقد التمس وكيل الجمهورية معاقبة المتهمة بالسجن عاما حبسا نافذا في انتظار المداولة وإصدار الحكم النهائي بعد أسبوعين.