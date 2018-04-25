«شواي» يقتل «كلونديستان» لأنه ركن سيارته أمام محله في عين البنيان

الجريمة وقعت قرب محطة نقل المسافرين

لقي، صباح أمس، سائق سيارة أجرة غير شرعي حتفه، جراء تلقيه لطعنات قاتلة بسكين على مستوى بطنه أردته قتيلا، من قبل شواي دخل معه في ملاسنات كلامية، بسبب ركن الضحية لسيارته أمام محله المقابل لمحطة نقل المسافرين بعين البنيان غربي العاصمة.

تفاصيل القضية، حسب المعلومات الأولية التي تحوزها «النهار»، تعود إلى ركن «الكلونديستان» لسيارته أمام محل الشواي، الذي لم يتقبل الأمر وطلب منه إبعادها، غير أن هذا الأخير رفض ذلك، مما جعلهما يدخلان في منلاسنات كلامية جعلت الشواي يفقد السيطرة على أعصابه ويقوم بحمل سكين من محله وتوجيه عدة طعنات قاتلة لـ«الكلونديستان» الذي فارق الحياة بالمكان. وفور وقوع الجريمة، تم تبليغ مصالح الشرطة والحماية المدنية الذين تنقلوا على الفور إلى عين المكان من أجل إجلاء الضحية وفتح تحقيق في القضية من للكشف عن تفاصيل ودوافع هذه الجريمة الشنعاء التي اهتزت لها بلدية عين البنيان، صباح أمس، والتي كان بطلها الشواي الذي تم توقيفه بجرم القتل العمدي، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات.