شوبير:”كولر مقتنع بإمكانيات قندوسي ولكن!”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث الإعلامي وحارس المنتخب المصري السابق، أحمد شوبير، عن مستجدات جديدة بشأن مستقبل اللاعب الجزائري أحمد قندوسي.
ونقل موقع المصري اليوم، اليوم الثلاثاء، تصريحات شوبير لإذاعة “أون سبورت إف إم”:”أحمد القندوسي كثر الحديث عنه، بعد الهدف الذي أحرزه كأس مصر، ورفع أسهمه كثيرا”.
وتابع الإعلامي شوبير حديثه:”مدرب الأهلي كولر مقتنع بإمكانيات اللاعب قندوسي، لكنه يريد التعاقد مع مهاجم، والأهلي يرغب في تواجد قندوسي”.
وأوضح شوبير في تصريحاته:” من الممكن أن يخرج قندوسي إعارة لمدة موسم واحد، ويعود مرة أخرى للأهلي، حيث يمتلك اللاعب عروض من الجزائر ومصر”.
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