“شوشع” يصبح واجهة الأندية العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي

أصبح لاعب كرة القدم الهاوي، المعروف باسم “شوشع”، واجهة الأندية العالمية في الترويج لحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

حيث لفتت لقطات “شوشع” أثناء لعبه كرة القدم، اهتمام العديد من الأندية الأوروبية مؤخراً. أبرزها نابولي الإيطالي وقادش الإسباني.

وأصبحت لقطات اللاعب الجزائري الهاوي تستخدم من طرف هذه الأندية في فيديوهات مركبة. تظهر “شوشع” كأنه يقدم تمريرات حاسمة للاعبي هذه الأندية في تسجيل الأهداف.

وكسب “شوشع” شهرة واسعة وحب الجزائريين في السنتين الأخيريتين. بعد أن برز في العديد من الفيديوهات وهو يمارس رياضة كرة القدم بصفة فريدة من نوعها. بالرغم من كونه من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتداولت مختلف الصفحات والحسابات العالمية فيديوهات “شوشع” عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، بفضل عفويته في لعب كرة القدم.