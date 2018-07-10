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شوط أول سلبي بين بلجيكا وفرنسا في نصف نهائي المونديال

الرياضة
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شوط أول سلبي بين بلجيكا وفرنسا في نصف نهائي المونديال فرنسا بلجيكا
بقلم عبد النور.حواز

إنتهى الشوط الأول من لقاء الدور النصف النهائي لمونديال روسيا 2018 بين المنتخب الفرنسي ونظيره البلجيكي بالتعادل السلبي.


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