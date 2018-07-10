شوط أول سلبي بين بلجيكا وفرنسا في نصف نهائي المونديال

انقذت مصالح الحماية المدنية بولاية البلدية عائلة من خطر كبير كان يحدق بها، حيث دخل الى المنزل ثعبان كبير.
تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبليدة بحي…
انطلقت اليوم الثلاثاء من شاطئ رأس فالكون ببلدية عين الكرمة بولاية وهران الحملة التحسيسية الكبرى بعنوان ''أنفو بلاج''.
حول الوقاية من الآفات الاجتماعية وحوادث المرور والتسممات…
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة من الإطاحة بشبكة دولية لتهريب السجائر نحو أوروبا.
الشبكة متكونة من 3 أشخاص وتم حجز 5 ألاف خرطوشة سجائر،…
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