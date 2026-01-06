شوط أول دون أهداف بين “الخُضر” والكونغو الديمقراطية

انتهى الشوط الأول من المواجهة التي تجمع المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الكونغولي بالتعادل السلبي (0-0)، لحساب الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس إفريقيا للأمم-2025.

واتسم الشوط الأول من اللقاء الذي جرى بملعب الرباط، بالندية والحذر من الجانبين.

كما عرفت المرحلة الأولى محاولات متفرقة من المنتخب الوطني لافتتاح باب التسجيل، قابلها تنظيم دفاعي محكم من المنتخب الكونغولي، لينتهي الشوط الأول دون أهداف، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات الشوط الثاني.