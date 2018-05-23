شوفو ..الشابة نوال كي زعفت واش دارت !

في عدد جديد من برنامج “قادر روحك” استضاف بلال لستار الشابة نوال، أين أوقعها في فخ الكاميرا الخفية.

ولعب بلال على أعصاب نوال، وذلك عن طريق انتقاد أغانيها من طرف ضيفه رضا الذي لعب دور منتج خليجي يسمى المطيري .

وما زاد الطين بلة هو دخول الضيفة سلمى التي كانت هي الأخرى تتقمص دور فنانة من أجل إثارة غضب الفنانة نوال.

حيث أعجب بها المنتج المطيري و بأدائها من أول وهلة من أجل أن يضيف الزيت للنار .

وبعد ذلك تحول النقاش وتبادل الأراء بين نوال وسلمى والمطيري إلى معركة، حيث انهالت نوال بالشتم والسب على المطيري .