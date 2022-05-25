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قناة النهار

شوفو حكايتي: أب قلبه محروق في رحلة البحث عن إبنته التي تعاني من مرض ذهني

بقلم قناة النهار
شوفو حكايتي: أب قلبه محروق في رحلة البحث عن إبنته التي تعاني من مرض ذهني
شوفو حكايتي
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رابط دائم : https://nhar.tv/g3J39
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