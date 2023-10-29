قناة النهار شوفو حكايتي: أم تتلقى صورة إبنها المُغترب مقتـ ـولا بطريقة بشعة .. أملها الوحيد إسترجاع جثّته بقلم قناة النهار نشر في 29 أكتوبر 2023 - 22:56 شوفو حكايتي شارك غرِّد أرسل 79 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PTK9y الجزائر اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يبشر الجزائريين بشأن قرار الرئيس بخصوص عدل 3 قناة النهار 29 أكتوبر صريح جدا / أكتوبر الوردي " أهمية الكشف المبكر" قناة النهار 10 أكتوبر صريح جدا: هذا ما يمكن أن يقوم به الجزائري في سبيل دعم فلســـ.طين قناة النهار 22 أكتوبر الوزير الأول: استيراد اللحوم البيضاء وتوفير مخزون أمني للمحافظة على أسعارها المعقولة في شهر رمضان قناة النهار 14 أكتوبر وائل الدحدوح للنهار .." عائلاتنا تُستهدف في غزة هذا واقع الصحافة هنا " قناة النهار 27 أكتوبر هذا ماقاله الكوتش بلماضي عن أهداف وليد صادي قناة النهار 10 أكتوبر بلا زعاف/" لماذا يتعاطف الجزائريون بقوة مع القضية الفلسطينية ؟ "مع أ الدكتور نور الدين بكيس قناة النهار 09 أكتوبر طالبة جامعية فلسطـ.ينية تواصلي مقطوع مع عاىلتي في غــ.زة بسبب انقطاع الكهرباء و اتمنى ان يكونوا بخير قناة النهار 20 أكتوبر عين تموشنت : الأمن يطيح بشبكات مختصة في الهجرة غير الشرعية ويوقف 43 شخصا قناة النهار 24 أكتوبر مراسل النهار بغزة أمام أحد البيوت التي قصـ.ـ.ـفها الإحـ.ــتلال .."الإحتـ ـلال يقصـف دون سابق إنذار!" قناة النهار 22 أكتوبر