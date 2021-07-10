قناة النهار شوفو حكايتي.. أم تروي بحرقة كيف تخلصوا من وحيدها غدرا بسبب هاتف فتاة!! بقلم النهار أونلاين نشر في 10 جويلية 2021 - 21:42 شارك غرِّد 197 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=958629 اقرأ أيضا قالمة: 07 حالات غش في شهادة البكالوريا بالطرق التقليدية والبلوتوث قناة النهار 21 جوان EURO النهار: ويلز يقتطع التأشيرة.. وسويسرا تحت رحمة الحسابات للعبور إلى الدور 16 قناة النهار 21 جوان بكالوريا 2021: حمزة .. قصة أستاذ لم يفارق تلاميذه طيلة أسبوع الإمتحانات قناة النهار 24 جوان كورونـ.ـا بالجزائر.. 369 إصابـ.ـة و9 وفيـ.ـات خلال 24 ساعة الأخيرة قناة النهار 26 جوان