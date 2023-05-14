قناة النهار شوفو حكايتي: أم تفقد إبنها بعد العثور عليه جـ ـثة هامدة بحوض مائي في حادثة أبكت الجزائريين😢😢 بقلم قناة النهار نشر في 14 ماي 2023 - 22:45 الجزائر شارك غرِّد أرسل 15 0 رابط دائم : https://nhar.tv/FGCF5 اقرأ أيضا وزير التربية : مؤسسات التكوين عن بعد لها إستراتيجيات وأبعاد كثيرة نراهن عليها قناة النهار 02 ماي الشيخ النوي: ثقافة التبليغ لازم تترسخ لدى المواطن وصفحة طريقي للدرك الوطني تساعدكم قناة النهار 27 أفريل الفريق أول شنقريحة يترأس أشغال الدورة الـ 16 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحـ.ـربية قناة النهار 25 أفريل قدوم أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 11 ماي صريح جدا: بين التقليدي والعصري.. هذه هي مظاهر العمارة المشاركة في "باتيماتيك 2023" قناة النهار 12 ماي طالع هابط: فضائح وكوارث بالجملة في ولاية خنشلة ومشاريع متوقفة منذ 18 سنة قناة النهار 14 ماي تقليد العلامات التجارية على واجهات المحلات .. هذه هي العقوبات قناة النهار 30 أفريل وزير الإتصال يترحم على أرواح الواجب المهني بساحة الحرية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة قناة النهار 03 ماي وزير التربية يشرف على إنطلاق إمتحان إثبات المستوى قناة النهار 02 ماي وزير العمل يشرف على إفتتاح الطبعة الـ 19 لليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل قناة النهار 29 أفريل