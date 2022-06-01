قناة النهار شوفو حكايتي: الطفل وائل.. مخترع بعمر الزهور يصنع مستقبل الجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 01 جوان 2022 - 23:10 شارك غرِّد أرسل 3 0 شوفو حكايتي: الطفل وائل.. مخترع بعمر الزهور يصنع مستقبل الجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9ho3h اقرأ أيضا طقس الخميس.. حرارة تصل إلى 42 درجة الوطني 12 ماي بجاية : شباب يطلقون مشروع توصيل حاجيات المستهلك إلى البيت قناة النهار 14 ماي برنامج "toutes options": العربون العداد وتعليق الاسعار في أسواق السيارات المستعملة قناة النهار 28 ماي الشيخ النوي: فلاح يوجه طلب لمصالح الفلاحة والجواب يأتيه سريعا من وزير الفلاحة قناة النهار 31 ماي دلال خير: مرض وقف حاجزا أمام مستقبل وطموحات عبد القادر.. أمله في الشفاء كبير رغم المعاناة قناة النهار 20 ماي أم البواقي: بعد بث حالتها عبر قناة النهار..مديرية النشاط الإجتماعي تزور الخالة حورية قناة النهار 15 ماي "فوزي درار :" القوارض من أسباب إنتقال جدري القردة للإنسان قناة النهار 31 ماي مجموعة النهار على تطبيق فايبر .. آخر الأخبار الحصرية والمستجدات قناة النهار 31 ماي صريح جدا: الشخير..الليل كامل وهو "خش بش" كيفاش ترقد!! قناة النهار 31 ماي حسين بوقبرين: كنت فنان نرسم على الجدران وإهتمامي تحول إلى الطب البديل لأن له علاقة كبيرة بالنحت قناة النهار 25 ماي