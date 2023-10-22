قناة النهار شوفو حكايتي: بعدما تخلت عنه عائلته.. شاب سوري إنقلبت حياته رأسا على عقب بعدما جاء للجزائر بقلم قناة النهار نشر في 22 أكتوبر 2023 - 22:40 شوفو حكايتي شارك غرِّد أرسل 121 0 رابط دائم : https://nhar.tv/danav اقرأ أيضا صريح جدا: هل من حق الأخ الجزائري أن يعترض على زواج أخته ..؟ قناة النهار 06 أكتوبر طالع هابط: شاهد .. الماء ضايع في بلدية عين العسل بغليزان قناة النهار 03 أكتوبر طالع هابط: أساتذة جامعيون بتبسة يقومون بوقفة إحتجاجية و يرفضون التدريس بسبب الوضعية الكارثية للجامعة قناة النهار 03 أكتوبر تيارت: لن تصدق أين عثر الجمارك على كمية معتبرة من المهلوسات قناة النهار 16 أكتوبر صريح جدا: آراء المحامين الجزائريين حول موضوع فلســ.طين و أحداث غــ.زة قناة النهار 17 أكتوبر صريح جدا : هكذا يتابع الجزائريون أحداث غـــ.زة قناة النهار 16 أكتوبر وصول الموقوفين في قضية مقتـ.ـل جمال بن اسماعين إلى محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء قناة النهار 15 أكتوبر طالع هابط: النوي يكشف ما يحدث بالمطعم الجامعي بالأغواط .. شاهد الكارثة قناة النهار 10 أكتوبر بلا زعاف مع أ.الدكتور نور الدين بكيس: لماذا نضطر لمراجعة مفهوم الرجلة في كل مرة..؟ قناة النهار 17 أكتوبر طالبة جامعية فلسطـ.ينية تواصلي مقطوع مع عاىلتي في غــ.زة بسبب انقطاع الكهرباء و اتمنى ان يكونوا بخير قناة النهار 20 أكتوبر