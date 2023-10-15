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قناة النهار

شوفو حكايتي: بعد شجار عنيف شاب يفقد عينه اليسرى.. “معرفتش حتى لقيتو ضربني بمفتاح للعين”

بقلم قناة النهار
شوفو حكايتي: بعد شجار عنيف شاب يفقد عينه اليسرى.. “معرفتش حتى لقيتو ضربني بمفتاح للعين”
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/kq08G
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