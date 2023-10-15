قناة النهار شوفو حكايتي: بعد شجار عنيف شاب يفقد عينه اليسرى.. “معرفتش حتى لقيتو ضربني بمفتاح للعين” بقلم قناة النهار نشر في 15 أكتوبر 2023 - 22:48 الجزائر شارك غرِّد أرسل 56 0 رابط دائم : https://nhar.tv/kq08G اقرأ أيضا عائلات: مطلقات في رحلة البحث عن النفقة .. أطفال محرومون من حقوقوهم قناة النهار 07 أكتوبر صريح جدا: ماذا يعرف الجزائريون عن "بق الفراش" ..؟ قناة النهار 05 أكتوبر طالع هابط: النوي يثور ضد السلطات المحلية للعاصمة بسبب تسرب المياه في المدينة الجديدة سيدي عبد الله قناة النهار 08 أكتوبر تحريات: قرصنة, تهديد وإختطـ.ـاف قاصر.. هكذا تمكنت عناصر الدرك من فك لغز الجـ.ـريمة قناة النهار 03 أكتوبر الوزير الأول يكشف عن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بخصوص ضبط وتأطير الاسواق التجارية قناة النهار 14 أكتوبر الشيخ المحروسة يستذكر كيف كانو يصنعون مفرقعات على شكل قنابل يوم المولد النبوي الشريف قناة النهار 27 سبتمبر وصول الموقوفين في قضية مقتـ.ـل جمال بن اسماعين إلى محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء قناة النهار 15 أكتوبر شاهد.. حالة أرضية ميدان ملعب حملاوي ساعات قبل مقابلة الخضر قناة النهار 12 أكتوبر طالع هابط : مكان لا يصلح حتى أن يكون إسطبل .. أصبح مكان يدرس فيه طلابنا قناة النهار 28 سبتمبر طالع هابط: روموركة تاع كاميو داروها جسر .. راسك يحبس قناة النهار 01 أكتوبر