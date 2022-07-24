قناة النهار شوفو حكايتي: حكاية مـ ـؤلمة لأم وإبنتها تعيشان داخل ڤاراج بقلم النهار أونلاين نشر في 24 جويلية 2022 - 23:03 شارك غرِّد أرسل 62 0 شوفو حكايتي: حكاية مـ ـؤلمة لأم وإبنتها تعيشان داخل ڤاراج إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2b84S اقرأ أيضا غليزان: الزراعات المنزلية ..سكان بلدية مديونة بشعار لنستهلك مما تزرع ايدينا قناة النهار 04 جويلية وزير الصحة : سنرمم ونجهز العيادات الجوارية لإستفادة المواطنين منها قناة النهار 19 جويلية تواصل تساقط الأمطار الرعدية على أقصى الجنوب ⛈ .. قناة النهار 21 جويلية حج 2022: أجواء روحانية من صعيد عرفات وداخل المخيمات قناة النهار 08 جويلية خنشلة : تعطل الإشارات الضوئية يخلق فوضى عارمة على مستوى طرقات الولاية قناة النهار 15 جويلية الرئيس تبون يشرف على تسليم الشهادات وتقليد الرتب خلال حفل التخرج السنوي للدفعات بالأكاديمية العسكرية قناة النهار 12 جويلية وزير الداخلية : "كل شيء مهيأ لفتح الحدود مع تونس" قناة النهار 14 جويلية رئيس الجمهورية يعين إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية قناة النهار 14 جويلية طالع هابط: شاهد التقنية المبتكرة والحديثة في إنجاز مجرى صرف صحي بورقلة قناة النهار 19 جويلية الحجاج الجزائريون من عرفات..ربي يحفظ الجزائر وشعبها قناة النهار 08 جويلية