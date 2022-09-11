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شوفو حكايتي: رجل يوجّه رسالة لطليقته.. “نحبّك بزاف ونقدر نضـ.ـحّي على جالك”

بقلم النهار أونلاين
شوفو حكايتي: رجل يوجّه رسالة لطليقته.. “نحبّك بزاف ونقدر نضـ.ـحّي على جالك”
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