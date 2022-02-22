شوفو حكايتي.. سفيان يروي قصته بالدموع: “كنت نرقد في لاكاج وندخل للحبس بلعاني باه نلقى وين نرقد”

يروي سفيان قصته وهو يذرف الدموع، خلال حصة شوفو حكايتي التي ستبث كل يوم أربعاء على قناة النهار.

سفيان الذي انفصل والداه قبل ولادته، قضى طيله عمره بدون مروى ينام في “لاكاج” ووصل به الأمر الى غاية تعمد دخول السجن من أجل ضمان مكان ينام فيه.

قصة سفيان يمكنكم متابعتها غدا الأربعاء بداية من الساعة 22:30، على شاشة قناة النهار.

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