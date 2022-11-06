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قناة النهار

شوفو حكايتي: سهام تحكي مأساتها بعد طلاقها ودخول زوجها الثاني السجن.. “بلا معاونة الناس ما نقدرش نعيش

بقلم قناة النهار
شوفو حكايتي: سهام تحكي مأساتها بعد طلاقها ودخول زوجها الثاني السجن.. “بلا معاونة الناس ما نقدرش نعيش
شوفو حكايتي
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