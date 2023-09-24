قناة النهار شوفو حكايتي: عائلة من 4 أفراد تعيش ظروف مزرية داخل غرفة واحدة بالعاصمة بقلم قناة النهار نشر في 24 سبتمبر 2023 - 22:10 شوفو حكايتي شارك غرِّد أرسل 42 0 رابط دائم : https://nhar.tv/RzC2m اقرأ أيضا صادم.. وليدي كان عينيا و كي تزوج دار عليا والسبب!! قناة النهار 14 سبتمبر رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الجمعية العامة للامم المتحدة قناة النهار 22 سبتمبر المدير العام لإدارة السجون يشرف على تسليم 15 ألف مأزر لفائدة الأطفال والمعوزين قناة النهار 06 سبتمبر باتنة : أولياء تلاميذ بديدس بتاكسلانت يطالبون بمدرسة قبيل الدخول المدرسي قناة النهار 14 سبتمبر شوفو حكايتي: قصة تبكي القلوب لأم قلبها محروق حول إختفاء إبنها .. "عامين ما بانش" قناة النهار 10 سبتمبر طالع هابط: شاهد الحالة الكارثية التي تعيشها بورصة الجزائر قناة النهار 05 سبتمبر ماما مسعودة: عندي مسلسل نخدم فيه.. ربي يعطيني الصحة ونكملوا قناة النهار 15 سبتمبر ضبط أزيد من مليون وحدة من الألعاب النارية عشية المولد النبوي الشريف بالعاصمة قناة النهار 24 سبتمبر فاسألوا : بركة الوضوء قناة النهار 12 سبتمبر شاهد ..وزير التربية يمازح التلاميذ قبل مشاركتهم الدرس الإفتتاحي قناة النهار 19 سبتمبر