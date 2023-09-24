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قناة النهار

شوفو حكايتي: عائلة من 4 أفراد تعيش ظروف مزرية داخل غرفة واحدة بالعاصمة

بقلم قناة النهار
شوفو حكايتي: عائلة من 4 أفراد تعيش ظروف مزرية داخل غرفة واحدة بالعاصمة
شوفو حكايتي
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رابط دائم : https://nhar.tv/RzC2m
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