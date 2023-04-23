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قناة النهار

شوفو حكايتي: عمي سفيان.. توفيت زوجته بالسرطان وأصبح يعيل إبنه المعاق وسط معاناة وفقر

بقلم قناة النهار
شوفو حكايتي: عمي سفيان.. توفيت زوجته بالسرطان وأصبح يعيل إبنه المعاق وسط معاناة وفقر
شوفو حكايتي
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رابط دائم : https://nhar.tv/TjUIP
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