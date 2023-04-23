قناة النهار شوفو حكايتي: عمي سفيان.. توفيت زوجته بالسرطان وأصبح يعيل إبنه المعاق وسط معاناة وفقر بقلم قناة النهار نشر في 23 أفريل 2023 - 22:55 شوفو حكايتي شارك غرِّد أرسل 18 0 رابط دائم : https://nhar.tv/TjUIP اقرأ أيضا "محمد علال:" الجوائز في مصر مالازمش تخلعنا قناة النهار 12 أفريل والد الطفل عمر.. حي باب الواد لا يظلم فيه أحد قناة النهار 04 أفريل ريحة البلاد: أبناء الوطن يحرصون على فعل الخير في ديار الغربة عن طريق تقديم الوجبات للمحتاجين قناة النهار 12 أفريل "مفيدة عداس: بعد كل حلقة من "البطحة" أكلم نبيل عسلي ونسقسيه على الأحداث قناة النهار 12 أفريل رحيم: "لعبت 14 شخصية في "انسبيكتور كمال" قناة النهار 07 أفريل الطاكسي المربوح : إخوة من الأغواط كانو في المستوى و مثلوا الولاية أحسن تمثيل قناة النهار 05 أفريل ريحة البلاد : فطورعند السيدة كريمة بزاف بنين طيابها ماعندنا مانقولو عليه..يعطيها الصّحة بنت بلادي قناة النهار 10 أفريل رمضان مع هشام Cook 👨🍳😋: دجاج بالبطاطا في الفرن و فوندون بالشكلاطة قناة النهار 06 أفريل بشرى عقبي: كامل لي يعرفوني علابالهم.. قناة النهار 06 أفريل شاهد صحلية تشقلالة تقتحم بلاطو زابينغ رمضان على المباشر قناة النهار 16 أفريل