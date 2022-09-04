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قناة النهار

شوفو حكايتي: عندما لا ترحمك الحياة..”سميحة”..مريضة بالسرطان وبدون مأوى تحكي حكايتها المـ ـؤلمة

بقلم قناة النهار
شوفو حكايتي: عندما لا ترحمك الحياة..”سميحة”..مريضة بالسرطان وبدون مأوى تحكي حكايتها المـ ـؤلمة
شوفو حكايتي
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