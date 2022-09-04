قناة النهار شوفو حكايتي: عندما لا ترحمك الحياة..”سميحة”..مريضة بالسرطان وبدون مأوى تحكي حكايتها المـ ـؤلمة بقلم قناة النهار نشر في 04 سبتمبر 2022 - 22:41 شوفو حكايتي شارك غرِّد أرسل 154 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/o8vzP اقرأ أيضا صريح جدا: بسبب هذه الكلمات الغريبة.. العرب لا يفهمون اللهجة الجزائرية قناة النهار 20 أوت قسنطينة: تشـ.ييع القائدة الكشفية التي أنقذت عشرات الأطفال في حرائق القالة إلى مثواها الأخير قناة النهار 23 أوت نهاركم جديد/ "السلامة المرورية".. توعية للمجتمع للحد من حـ.وادث المرور قناة النهار 03 سبتمبر شاهد..تنقل الوزراء من البرلمان الى مجلس الأمة مشياً على الأقدام قناة النهار 04 سبتمبر مرام: السحر كرهلي زوجي و دفعني للإنتـ.ـحار قناة النهار 31 أوت جميلة خيار: اقترحنا العودة للتدريس بالنظام العادي والتخلي عن التفويج قناة النهار 29 أوت ميناء الجزائر..فتح الحاويات التي تم حجزها من قبل الجمارك وتحتوي على المكملات الغذائية قناة النهار 22 أوت نهاركم جديد/ الفنان المعروف "بنيبن" يفتح قلبه للنهار ويحكي عن حياته الفنية قناة النهار 23 أوت نهاركم جديد/ النظام الغذائي الصحي للمرأة الحامل.. وحقيقة الوحم قناة النهار 23 أوت رئيس الجمهورية: من العار أن لايوجد لنا سفارة في غينيا بيساو وسنصحح هذا الخطأ قناة النهار 30 أوت