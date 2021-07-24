قناة النهار “شوفو حكايتي: فريال.. “خويا حاوزنا من الدار وسـ ـرقلي ذهبي بقلم قناة النهار نشر في 24 جويلية 2021 - 22:15 شوفو حكايتي شارك غرِّد 226 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964167 اقرأ أيضا تساؤلات: مجـ ازر مرورية في الطرقات .. أزيد من 30 قتـ يلا في ظرف يومين قناة النهار 12 جويلية عتيقة تعايد الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى وتترحم على كل الفنانين الذين وافتهم المنية قناة النهار 20 جويلية الصيف يحلى معانا: برنامج لتمارين رياضية منزلية قناة النهار 11 جويلية شفيق باهو يطرب الحضور بمقطع أكابيلا رائع قناة النهار 20 جويلية