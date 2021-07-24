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قناة النهار

“شوفو حكايتي: فريال.. “خويا حاوزنا من الدار وسـ ـرقلي ذهبي

بقلم قناة النهار
“شوفو حكايتي: فريال.. “خويا حاوزنا من الدار وسـ ـرقلي ذهبي
شوفو حكايتي
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