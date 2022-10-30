قناة النهار شوفو حكايتي: قصة أم لاتعلم إن كان إبنها حيّا أو ميّـ ـتا بعد ركوبه قوارب المـ ـوت بقلم قناة النهار نشر في 30 أكتوبر 2022 - 22:22 شوفو حكايتي شارك غرِّد أرسل 12 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PPmhi اقرأ أيضا "طالع هابط: الشيخ النوي.. " هذو ماشي بشر ويلعبوا بأرواح الناس قناة النهار 09 أكتوبر صريح جدا: هل يعرف الجزائري "بلد المنشأ" للباس الذي يرتديه ..؟ قناة النهار 12 أكتوبر Mister X يكشف عن الحوار الذي دار بينه وبين حمزة بن دلاج قناة النهار 20 أكتوبر الشيخ النوي: مدرسة في تيارت فيها 3 أقسام ما زال ما كملوهاش.. الوالي بوقرة وين يروح يصيبها مخروبة قناة النهار 25 أكتوبر بعد تشديد الرقابة على الحليب المدعم.. المقاهي ترفع من سعر كوب الحليب قناة النهار 30 أكتوبر "شاهد على انجراف الشاحنة من بلدية الرصفة.." نطالب بإعادة بناء الجسر قناة النهار 11 أكتوبر طالع هابط: النوي يشكر والي ميلة على كل ما يبذله من جهد من أجل إصلاح ما أفسده الوالي السابق قناة النهار 20 أكتوبر فاسألوا : فضل سورة الإخلاص قناة النهار 29 أكتوبر "سامية طبوش: "مارانيش فرحانة في حياتي بسبب ناس خذلوني قناة النهار 27 أكتوبر "رمطان لعمامرة :" لقاءاتي مع وزراء الخارجية كانت مُثمرة ونحن ملتزمون بالقضية الفلـ.ـسطينية قناة النهار 29 أكتوبر