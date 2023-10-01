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قناة النهار

شوفو حكايتي: قصة تبكي القلب .. ظروف مزرية تعيشها إيمان .. “عدوك ما تتمنالوش هذي المعيشة”

بقلم شوفو حكايتي
شوفو حكايتي: قصة تبكي القلب .. ظروف مزرية تعيشها إيمان .. “عدوك ما تتمنالوش هذي المعيشة”
شوفو حكايتي
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رابط دائم : https://nhar.tv/gRCzZ
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