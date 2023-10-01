قناة النهار شوفو حكايتي: قصة تبكي القلب .. ظروف مزرية تعيشها إيمان .. “عدوك ما تتمنالوش هذي المعيشة” بقلم شوفو حكايتي نشر في 01 أكتوبر 2023 - 22:29 شوفو حكايتي شارك غرِّد أرسل 12 0 رابط دائم : https://nhar.tv/gRCzZ اقرأ أيضا الحماية المدنية الجزائرية بليبيا : "إنتشلنا 242 ضحية لحدّ الساعة" قناة النهار 24 سبتمبر وهران / اللباس التقليدي للأطفال.. إسعاد البراءة ليلة المولد النبوي مهما كان الثمن قناة النهار 27 سبتمبر طالع هابط : مكان لا يصلح حتى أن يكون إسطبل .. أصبح مكان يدرس فيه طلابنا قناة النهار 28 سبتمبر شوفو حكايتي: عائلة من 4 أفراد تعيش ظروف مزرية داخل غرفة واحدة بالعاصمة قناة النهار 24 سبتمبر فلاحة: نفوق الدواجن.. المطلوب التدخل العاجل قناة النهار 25 سبتمبر السفيرة الأمريكية: أعربت للرئيس تبون امتنان واشنطن لوقوف الجزائر مع دول جوارها خاصة خلال الكوارث قناة النهار 13 سبتمبر طالع هابط: شاهد ماذا يحدث للإنارة العمومية للبلدية الملقبة بسويسرا قناة النهار 12 سبتمبر صريح جدا: سيارة 100 مليون سنتيم.. هذه هي الأنواع والموديلات ! قناة النهار 15 سبتمبر النوي يحيى أسود الجزائر الفريق الثاني للحماية المدنية المنتقلين لليبيا للوقوف مع الأشقاء في محنتهم قناة النهار 21 سبتمبر تجارة: بعد أن قارب سعره 3000دج للكغ .. مواطنون يقتنون بعض الغرامات من اللحم قناة النهار 27 سبتمبر