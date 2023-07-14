قناة النهار شوفو حكايتي /قصة صادمة ….زواج قاصر 14سنة ينتهي بمأساة ..ترقبوها بقلم قناة النهار نشر في 14 جويلية 2023 - 11:19 شوفو حكايتي شارك غرِّد أرسل 42 0 شوفو حكايتي /قصة صادمة ….زواج قاصر 14سنة ينتهي بمأساة ..ترقبوها رابط دائم : https://nhar.tv/FQr9p اقرأ أيضا رئيس الجمهورية : المستشفى بالنسبة ليا هو الطبيب ماشي المدير قناة النهار 06 جويلية تيسمسيلت / عائلة عبد القادر تناشد المحسنين مساعدته للعلاج خارج الوطن قناة النهار 08 جويلية المدية: المدارس القرآنية والكتاتيب .. قبلة الأطفال خلال العطلة الصيفية قناة النهار 23 جوان رئيس الجمهورية يشراف على حفل تخرج الدفعات العسكرية لسنة 2022 2023 قناة النهار 09 جويلية الجلفة : إنتشار العقارب و غياب الكهرباء يزيد من مخاوف سكان عين لعزايجي قناة النهار 10 جويلية خنشلة / تحت أشعة الشمس الحارقة.. فلاحون في الحقول معاناة وشقاء في سبيل لقمة العيش قناة النهار 13 جويلية رئيس الجمهورية : وصلتو اليوم تقدمو مفاتيح سكن لمواطنين في عمرهم 26 سنة قناة النهار 06 جويلية رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات قناة النهار 05 جويلية برج بوعريريج : ارتفاع حصيلة حادث المرور إلى 8 وفيات من بينهم رضيع قناة النهار 05 جويلية رئيس الجمهورية : فخور بالمشاريع السكنية التي أصبحت تنجز بمواد بناء جزائرية مئة بالمائة قناة النهار 06 جويلية