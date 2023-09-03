قناة النهار شوفو حكايتي: قصّة مؤلمة لأب محروق على إبنه الذي غادر عبر قوارب المـ ـوت بقلم قناة النهار نشر في 03 سبتمبر 2023 - 21:56 الجزائر شارك غرِّد أرسل 91 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Q6ZH7 اقرأ أيضا عائلة " موساوي " تناشد المحسنين مساعدتها لإجراء عملية زرع القوقعة لابنهم بالبويرة قناة النهار 21 أوت صريح جدا: إخترت شريكة حياتك وتم رفضها من قبل والديك.. كيف تتصرف ؟ قناة النهار 18 أوت محمد نذير.. شلل دماغي يعجزه عن الحركة في عمر الثلاث سنوات قناة النهار 01 سبتمبر ببساطة / طريقة لجعل إبني متفوق في الدراسة قناة النهار 31 أوت تساقط أمطار رعدية معتبرة في هذه الولايات قناة النهار 21 أوت البيض / العثور على جثتـ.ـين من بين المفقودين جراء سيول واد الشادلي قناة النهار 03 سبتمبر مع كثرة التنقل.. تحديد ميزانية خاصة لاستهلاك البنزين في فترة الصيف قناة النهار 20 أوت صريح جدا: هكذا يحضر الجزائريون أبنائهم للموسم الدراسي قناة النهار 29 أوت وزير التجارة :" سيكون هناك تتبع لتوزيع مادة السكر من المصنع إلى غاية وصوله للمستهلك" قناة النهار 20 أوت التبليغ عن النقاط السوداء للنفايات .. تطبيقات ذكية ترافع لنظافة رقمية قناة النهار 18 أوت