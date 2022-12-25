قناة النهار “شوفو حكايتي: معاناة حقيقية.. أم تعيش وأطفالها بموقف حافلات.. “حاولوا يسرقولي ابنتي أكثر من مرة بقلم قناة النهار نشر في 25 ديسمبر 2022 - 22:23 شوفو حكايتي شارك غرِّد أرسل 130 0 رابط دائم : https://nhar.tv/RKTWO اقرأ أيضا رقمنة المصالح الإستعجالية.. تخفيف الضغط على الطاقم الطبي والمريض قناة النهار 14 ديسمبر مجتمع: ضرورة مراقبة مدة صلاحية أنابيب الغاز تفاديا لحدوث تسربات قناة النهار 06 ديسمبر تراجع القدرة الشرائية يسبب ركود الحركة التجارية بالأسواق الجزائرية بخنشلة قناة النهار 15 ديسمبر نظافة المحيط وحماية صحة المواطن .. أولويات مهندسي النظافة بتيسمسيلت قناة النهار 23 ديسمبر تيارت : مواطنون ينتظرون مشاريع التنمية للعودة لأراضيهم و الإستثمار فيها قناة النهار 24 ديسمبر "رئيس الجمهورية :" حنا ماذا بينا هذي الأمور ماتزيدش تدخل من الخارج قناة النهار 14 ديسمبر بسبب تكيس المبايض.. نساء يلجأن إلى حميات غذائية خاصة للإنجاب قناة النهار 06 ديسمبر حسين أشيو: المنتخب المغربي فاز بجدارة و إستحقاق على البرتغال قناة النهار 10 ديسمبر طالع هابط: إنفجار خزان القطب الحضري ببغزول يكشف العيوب ... كارثة قناة النهار 13 ديسمبر نصر الدين قمريش: الدولة أعطت كامل الإمكانيات لإنجاح "الشان" والمشكل يبقى في الكفاءات والترويج قناة النهار 24 ديسمبر