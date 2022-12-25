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قناة النهار

“شوفو حكايتي: معاناة حقيقية.. أم تعيش وأطفالها بموقف حافلات.. “حاولوا يسرقولي ابنتي أكثر من مرة

بقلم قناة النهار
“شوفو حكايتي: معاناة حقيقية.. أم تعيش وأطفالها بموقف حافلات.. “حاولوا يسرقولي ابنتي أكثر من مرة
شوفو حكايتي
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رابط دائم : https://nhar.tv/RKTWO
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