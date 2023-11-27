قناة النهار شوفو فينا: عدم تهيئة الأحياء مشكل يؤرق سكان بلدية سيدي موسى بالعاصمة بقلم قناة النهار نشر في 27 نوفمبر 2023 - 23:19 شوفو فينا شارك غرِّد أرسل 36 0 رابط دائم : https://nhar.tv/S7c1G الجزائر اقرأ أيضا خدام الرجال: إصلاح الوسائد الهوائية للسيارات قناة النهار 18 نوفمبر صريح جدا : واش هي أسهل طريقة تجيب بيها دراهم في الجزائر ؟ قناة النهار 11 نوفمبر صريح جدا : العمر لحظات..ذكريات جميلة يتمنى الجزائري إعادتها قناة النهار 26 نوفمبر شاهد كيف علق النوي على تصريحات رئيس ديوان الحبوب بالنيابة حول نفاذ مخزون الحمص بسبب الڨرنطيطة قناة النهار 12 نوفمبر سكيكدة : السيول تغمر مؤسسات تعليمية وتلغي الفروض بها قناة النهار 23 نوفمبر سمير بن عيسى: نخدم مع الزواولة 450 الف للشهر قناة النهار 22 نوفمبر طالع هابط: هكذا عبر الجزائريون عن فرحتهم بسقوط المطر قناة النهار 23 نوفمبر فرح ياسمين: لهذا السبب إخترت إستضافة مؤثرين أصحاب ملايين المتابعين في برنامجي قناة النهار 17 نوفمبر صريح جدا : إنشغال الأولياء بمواقع التواصل الاجتماعي..هكذا يؤثر على أطفالهم قناة النهار 13 نوفمبر أم البواقي / نقص وإضطراب مواعيد النقل الجامعي يثير سخط الطلبة قناة النهار 16 نوفمبر