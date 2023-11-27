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قناة النهار

شوفو فينا: عدم تهيئة الأحياء مشكل يؤرق سكان بلدية سيدي موسى بالعاصمة

بقلم قناة النهار
شوفو فينا: عدم تهيئة الأحياء مشكل يؤرق سكان بلدية سيدي موسى بالعاصمة
شوفو فينا
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رابط دائم : https://nhar.tv/S7c1G
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